Morelia, Mich.- Martes 02 de junio de 2026.- Un policía falleció a consecuencia de un impacto de proyectil de arma de fuego al interior de las instalaciones del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), ubicadas en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en la zona poniente de Morelia, de acuerdo con información preliminar.

Por el momento se desconoce si el agente atentó contra su propia integridad física o si se trató de un hecho accidental, ya que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se han mantenido herméticas.

El lamentable suceso ocurrió durante la mañana de este martes y fue reportado a las instancias competentes para las actuaciones correspondientes. La identidad del citado uniformado no ha sido expuesta, así como las circunstancias exactas en las que sucedieron los hechos. Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayores detalles sobre este caso.

AGENCIA RED 113