Colima, México.- Circula un video en las redes, donde dos alumnos son incitados a pelear, lo que deja a uno de ellos inconsciente, luego de fuerte golpe en la cabeza con el piso, y varios puñetazos en la cara por parte de su contrincante. “¡Ya suéltale uno!” Se escucha gritar a una chica, y enseguida los golpes y el resultado ya descrito.

Los hechos sucedieron en la secundaria “José Molina” de Colima y ha generado una polémica por parte de los padres de familia e internautas que se preguntan: ¿En dónde estaban los maestros? ¿Porqué ninguna autoridad intervino?

La pelea se regustró alrededor de las 8:40 de la mañana del miércoles, durante el cambio de turno, y en la grabación se puede observar cómo, tras varios empujones, uno de los estudiantes cae al suelo, se pega fuertemente en la cabeza y comienza a convulsionar, lo que generó pánico entre los demás estudiantes presentes.

Por su parte la secretaría de Educación y Cultura de Colima, publicó un comunicado, don donde repoirtaban al jóven como estable:

La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima informa que el alumno involucrado en una riña entre estudiantes ocurrida este miércoles en la escuela secundaria ‘Mario José Molina Henríquez’, ubicada en la colonia Terraplena de Manzanillo, se encuentra consciente, estable y bajo observación médica.

Derivado de este hecho, que fue atendido de manera inmediata conforme a los protocolos del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia para brindar atención médica integral al alumno lesionado, además de informar oportunamente a las madres y padres de familia de los estudiantes involucrados.

La dependencia educativa precisa que el incidente, ocurrido alrededor de las 08:40 horas de este miércoles, se registró durante el cambio de docentes entre clase y clase.

Lo sucedido fue documentado mediante el acta correspondiente elaborada por la supervisora de la Zona III de Secundarias Generales.

En el lugar, uno de los alumnos fue atendido por paramédicos, quienes lo valoraron como estable; posteriormente, y con la presencia de la madre de familia, se decidió su traslado a la Clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este municipio manzanillense, para recibir atención especializada.

Cabe señalar que personal de la Dirección de Educación Básica y de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales acudió al plantel este jueves para sostener una reunión con autoridades escolares, así como con madres y padres de familia, con el propósito de fortalecer la comunicación, la convivencia y las estrategias preventivas dentro de la comunidad educativa.

Asimismo, se le dio acompañamiento institucional y jurídico a las familias para que informaran a las autoridades ministeriales sobre los hechos ocurridos, para que procedan conforme a Derecho, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de los menores y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades que corresponda.

El menor afectado sigue hospitalizado en espera de que disminuya la inflamación ocasionada por una contusión en la cabeza, a fin de mantenerlo bajo observación y para realizarle los estudios que permitan descartar cualquier riesgo o complicación.

Finalmente, la Secretaría de Educación y Cultura reitera su compromiso con el bienestar, la seguridad y la formación integral de las y los estudiantes del estado de Colima.

Sin embargo, en esa publicación en las redes sociales oficiales, se desató la polémica.

La Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, mientras que el alumno agresor no se ha presentado a clases hasta el momento.

Redacción VA Noticias