Maravatío, Mich.- 01 de noviembre de 2025.- Un hombre sin vida y cuatro personas lesionadas fue el saldo de un accidente múltiple, en el que el auto de las víctimas fue impactado por alcance por un camión de carga, en Maravatío, en el incidente se vieron involucrados otros 5 automotores.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, el percance tuvo lugar anoche, en el kilómetro 165+400, en las cercanías de la salida a Maravatío, donde había alto total debido a una gran cantidad de vehículos de carga que se encontraban detenidos.

Las víctimas, un grupo de albañiles que regresaban a Almoloya de Juárez luego de trabajar en León Guanajuato, se desplazaban a bordo de un Volkswagen Jetta, color rojo cereza, quedando atorados en el tráfico.

Al paso de los minutos el Jetta fue impactado por alcance por un tractocamión, tras lo cual la unidad terminó severamente dañada y lesionados sus ocupantes percance en el que también otros 4 vehículos resultaron afectados.

Paramédicos de Sysmedyc acudieron para atender la emergencia y confirmaron en el sitio el deceso de Orlando F., de 48 años de edad, mismo que viajaba en los asientos traseros del auto.

Además, los socorristas auxiliaron a los lesionados Fredy F., de 23 años de edad, José Luis de 34 años, Miguel R., de 25 años de edad y Fermín F., de 31 años, este último presenta traumatismo craneoencefálico severo.

De igual forma trascendió que las autoridades requirieron al conductor del tráiler que impactó al Jetta, identificado como José Luis T., de 59 años, para que en las próximas horas le sea resuelta su situación jurídica.

Personal de la Fiscalía Regional de Justicia se dio cita en el lugar de la colisión para emprender las correspondientes diligencias, así como el levantamiento del cadáver.

Por último, con apoyo de grúas las unidades siniestradas fueron remolcadas a un corralón oficial donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.

