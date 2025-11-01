Pátzcuaro, Michoacán, 1 de noviembre de 2025.- Miles de turistas y familias pátzcuarenses disfrutaron esta noche el majestuoso desfile “Camino al Cielo”, uno de los eventos más esperados de la Noche de Ánimas, encabezado por el presidente municipal Julio Arreola, quien reconoció el entusiasmo y la participación de estudiantes, instituciones educativas y ciudadanía en general.

Con un recorrido que iluminó las principales calles del Centro Histórico, el desfile reunió a más de 3 mil participantes caracterizados con atuendos tradicionales purépechas, catrinas y catrines, flores de cempasúchil y veladoras que formaron un auténtico camino de luz y color hacia el corazón de Pátzcuaro.

El alcalde Julio Arreola expresó su emoción al ver la gran respuesta de la gente y destacó que este desfile “es una de las manifestaciones más bellas y simbólicas de México, porque une la devoción, el arte y la tradición que hacen de Pátzcuaro un orgullo nacional”.

Este evento organizado por el Gobierno Municipal, junto con instituciones educativas, que año con año cobra mayor fuerza y proyección, fue disfrutado por visitantes nacionales e internacionales, consolidándose como una de las actividades más representativas de la Noche de Ánimas y un reflejo del espíritu cultural de la región lacustre.

Para garantizar un ambiente familiar y seguro, se desplegó un operativo especial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Seguridad Vial del Estado, logrando un saldo blanco durante todo el recorrido.

El presidente Julio Arreola agradeció a las y los pátzcuarenses por su participación y hospitalidad, invitando a continuar las celebraciones con respeto, orgullo y devoción. “Esta noche Pátzcuaro brilló con la luz de nuestras tradiciones. Gracias a todos los que participaron y a quienes nos visitan por mantener viva la esencia de la Noche de Ánimas”, expresó.

Con esta gran participación ciudadana, Pátzcuaro reafirma su lugar como uno de los destinos más emblemáticos de México, donde la tradición, la cultura y el turismo se viven con el alma.