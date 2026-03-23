Pátzcuaro, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, informó que el municipio se encuentra listo para recibir a visitantes durante la temporada de Semana Santa 2026, con una agenda amplia de actividades culturales, religiosas y artísticas, además de un operativo especial de seguridad para garantizar la tranquilidad de todas y todos.

Pátzcuaro listo para recibir la Semana Santa 2026 con orden y tradición: Julio Arreola ✝️ pic.twitter.com/msjYmcfGQA — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 23, 2026

El edil anunció que el arranque de las actividades será este viernes 27 de marzo con el inicio del operativo de seguridad a las 9:00 de la mañana, en el que participarán más de 350 elementos de distintas corporaciones y 60 unidades, en coordinación con instancias estatales y municipales, con el objetivo de brindar atención y vigilancia permanente durante toda la temporada.

Ese mismo día, a las 11:00 horas, se llevará a cabo la inauguración del tradicional Altar de Dolores en el Portal Hidalgo, una de las expresiones más representativas de estas fechas, que este año contará con algunas variaciones sin perder su esencia y valor cultural.

Durante toda la semana se desarrollará una cartelera diaria de actividades en la Plaza Vasco de Quiroga, con presentaciones artísticas de grupos locales, música, danza y expresiones culturales que fortalecen la identidad de Pátzcuaro, además de la instalación del Tianguis Artesanal del 28 de marzo al 5 de abril, con la participación de alrededor de 500 artesanas y artesanos.

En el ámbito religioso, se llevarán a cabo las tradicionales celebraciones como la visita a los siete templos, el Viacrucis y la representación de la Pasión de Cristo, la Procesión de los Cristos, la Procesión del Silencio y la tradicional Quema de Judas, eventos que forman parte de la esencia y la tradición de este Pueblo Mágico.

Finalmente, Julio Arreola destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ayuntamiento, corporaciones de seguridad, Protección Civil, C5 y la Secretaría de Turismo, e invitó a la ciudadanía y visitantes a vivir esta temporada en un Pátzcuaro ordenado, preparado y lleno de cultura, donde se espera una importante derrama económica para las familias del municipio.