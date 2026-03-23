Huandacareo, Mich.- Lunes 23 de marzo de 2026.- Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Michoacán (CEPCM), junto con patrulleros locales, lugareños y otros grupos de rescatistas, realizan un operativo en Huandacareo para encontrar a un adolescente que se extravío desde el pasado viernes en el cerro denominado “El Jaripal”.

El mencionado joven responde al nombre de Benjamín Y., de 15 años de edad, quien, de acuerdo con la información obtenida, el pasado viernes salió de su domicilio con una mochila y un machete, y se dirigió a caminar hacia dicho paraje. Sin embargo, transcurrieron las horas y no regresó, por lo que sus familiares comenzaron a buscarlo y, al no localizarlo, solicitaron apoyo a las autoridades.

Las acciones para hallar al muchacho se han mantenido desde entonces e intensificado, no obstante, hasta el momento no ha habido resultados positivos. En las labores se utilizan binomios caninos, así como drones para peinar la zona de difícil acceso.

AGENCIA RED 113