Puruándiro, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- En un operativo interinstitucional implementado en una zona serrana del municipio de Puruándiro, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego, y aseguraron tres envoltorios con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina.

Como parte del Plan Paricutín, efectivos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano realizaban patrullajes de vigilancia en la colonia Mújica, donde detectaron a un hombre que intentó darse a la fuga al notar la presencia de las autoridades.

Tras darle alcance y luego de realizarle una inspección, le fueron encontrados entre sus pertenencias el arma calibre .380, dos cargadores, tres cartuchos útiles, el citado enervante y una bolsa plástica con polvo negro con características similares a la pólvora, con un peso aproximado de 156 gramos.

El indiciado y todo lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad procuradora de justicia a efecto de dar seguimiento a las actuaciones que marca la ley. La SSP recuerda que en la línea de emergencias 911 se puede denunciar cualquier delito las 24 horas del día.