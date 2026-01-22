Morelia, Mich.- Jueves 22 de enero de 2026.- Un grupo de normalistas de Tiripetío ponchó las llantas de un vehículo nodriza que transporta automóviles, esto sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia de Tiripetío. Además, los vándalos bloquearon la citada vialidad, trascendió en redes sociales.

Lo anterior se registró durante la noche de este jueves, aproximadamente en el kilómetro 24, donde los susodichos acostumbran pedir dinero a los automovilistas.

La situación fue reportada por varios conductores al número de emergencias. Se espera que elementos policiales intervengan para restablecer el orden y el libre tránsito automovilístico en la zona