Michoacán avanza para consolidarse como un nuevo polo de desarrollo industrial en México con la apertura de ElevaPark Industrial & Logistics, un proyecto estratégico cuyo origen se remonta a la administración municipal encabezada por el exalcalde de Tarímbaro, Bladimir González.

Desde septiembre de 2018, durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Tarímbaro, Bladimir González impulsó la planeación y promoción del Parque Industrial Eleva Park, una iniciativa concebida para detonar la inversión privada, generar empleos de calidad y posicionar a Michoacán en el mapa industrial nacional. Lo que inició como una visión de largo plazo hoy se materializa como una realidad con alto impacto regional.

La presentación oficial del proyecto se realizó con la participación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como de líderes empresariales y desarrolladores del sector industrial. Eleva Park es respaldado por Citelis e InvestMx, firmas que concentran la experiencia de más de 100 empresas y siete parques industriales consolidados en distintas regiones del país. Tan solo en su primera etapa, el proyecto ya ha impulsado la generación de 2,500 empleos.

Con una superficie proyectada de 300 hectáreas, Eleva Park cuenta con 40 empresas confirmadas, entre ellas OXXO, que instalará en el sitio su primer Centro de Distribución en Michoacán, marcando un hito para la entidad. El proyecto ha sido definido como el primer parque industrial de clase mundial en el estado.

Durante la presentación, Bladimir González destacó que la concreción de Eleva Park es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y una planeación municipal responsable, subrayando que Tarímbaro ofrece una ubicación estratégica por su conectividad carretera y su cercanía con el puerto de Lázaro Cárdenas, una ventaja competitiva frente a otros estados del Bajío.

Además, el parque industrial se distingue por su enfoque sustentable, al integrar un parque fotovoltaico, corredores biológicos y fuentes de energía geotérmica, alineándose con las nuevas tendencias de desarrollo industrial responsable y cuidado ambiental.

El proyecto, financiado en su totalidad con inversión privada a cargo de Citelis, división inmobiliaria del Grupo Tres Marías, también busca retener el talento joven michoacano, ofreciendo oportunidades laborales locales y evitando la migración de profesionistas hacia otros polos industriales del país.

La consolidación de Eleva Park Industrial & Logistics representa no solo un avance para Michoacán, sino también el resultado tangible de una gestión municipal con visión de futuro, que sentó las bases para el crecimiento económico, la atracción de inversión y el fortalecimiento del desarrollo regional en Tarímbaro.