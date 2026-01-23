Morelia, Mich.- Jueves 22 de enero de 2026.- Víctor Manuel Mújica Vega y su esposa, Anayeli Hernández, de 37 y 36 años de edad, respectivamente, así como la hija de ambos, Megan Eileen, de 12 años, desaparecieron el pasado 15 de enero de 2026. Recientemente, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fueron localizados sin vida.

Eran intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM)

Los mencionados adultos eran intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y habían trabajado para la FGE, el Congreso del Estado de Michoacán, Derechos Humanos, distintos Ayuntamientos y eventos particulares. Los susodichos fueron vistos por última vez con vida en la colonia Ex Hacienda La Huerta, alrededor de las 16:06 horas y al no saber nada de ellos, sus seres queridos reportaron la desaparición, entonces se emitieron unas cédulas de búsqueda.

El macabro hallazgo

Fue el sábado 17 de enero cuando, en un predio cercano a la calle Nacional, en la población de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, algunas personas localizaron dos cuerpos totalmente calcinados. Asimismo, a pocos metros de la autopista México-Guadalajara, fue encontrado un tercer cadáver quemado.

FGE emprende investigaciones

Especialistas de la Fiscalía acudieron a ambas escenas, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos a la morgue para los estudios genéticos.

Confirman identidades de las víctimas

Fue hasta la noche de este jueves cuando se conocieron los resultados de los exámenes de ADN, que confirmaron que las víctimas eran Víctor Manuel, Anayeli y Megan. Familiares realizaron los trámites correspondientes para reclamar los restos de sus seres queridos. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso para esclarecerlo y capturar a los responsables.