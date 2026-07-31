Morelia, Mich.- Viernes 31 de julio de 2026.- Un hombre y una mujer a punta de pistola perpetraron un asalto en una tienda de abarrotes de la colonia Las Margaritas, ubicada en la ciudad de Morelia. El delito ocurrió durante la mañana de este viernes y fue captado por una cámara de videovigilancia.

El hecho fue difundido a través de redes sociales. En el material videográfico se aprecia a los citados amantes de lo ajeno ingresar al establecimiento. La fémina porta un arma de fuego y amaga a la persona que atiende el negocio mientras que el cómplice se mantiene atento y aparentando fumar un cigarro.

#Video 🚨 Un hombre y una mujer a punta de pistola perpetraron un asalto en una tienda de abarrotes de #Morelia. El delito ocurrió durante la mañana de este viernes y fue captado por una cámara de videovigilancia. ▶️ pic.twitter.com/eEv6iCQyK2 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 31, 2026

Acto seguido, la mujer cruza algunas palabras con su compinche, mete la pistola a un bolso café claro. El sujeto algo le dice a la víctima, después la joven armada ingresa hacia donde está la persona afectada mientras el individuo vigila, se coloca en el refrigerador de los helados, lo abre, roba unos productos y se los guarda.

Segundos después entra un hombre de la tercera edad y el pillo comienza a dialogar con él para distraerlo. Luego de la charla improvisada, el asaltante sale del inmueble y posteriormente su compañera empuñando la pistola pegada al bolso pasa frente al adulto mayor y se retira.

Si reconoces a la mencionada pareja y tienes datos sobre su paradero, favor de avisar al 911.

Recomendaciones para que los tenderos o tenderas puedan detectar el peligro y estén prevenidos.

•⁠ ⁠Tener cuidado cuando entren personas que tengan puestos cubrebocas, lentes negros y gorras, además que porten mochilas o mariconeras hacia el frente.

•⁠ ⁠Crear un grupo vecinal que también involucre a los policías de su zona y cualquier actividad o persona sospechosa reportarla para que estén pendientes y reaccionar de manera oportuna.

AGENCIA RED 113