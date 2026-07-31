Morelia, Mich., a 31 de julio de 2026.- El Instituto Nacional Electoral, INE, no puede coartar la libertad de expresión al impedir las críticas hacia Morena y sus gobiernos.

En el PRI Michoacán apoyamos a nuestro líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha denunciado cómo el crimen organizado continúa avanzando en el país mientras recibe protección desde las instituciones.

Desde la llegada de Morena al poder, se emprendió una campaña brutal de persecución y censura contra toda la oposición, usando toda la maquinaria institucional a su favor y por esa razón, hoy más que nunca seguiremos levantando la voz para denunciar que Morena es una amenaza para el país.

Exigimos al INE actuar de forma imparcial y aplicar la ley en condiciones de igualdad para garantizar una democracia plena, porque no permitiremos que el árbitro electoral nos pretenda callar.

Desde nuestro estado seguiremos señalando problemáticas como la seguridad, el desempleo, la salud y cualquier otro que afecte directamente a las y los mexicanos.

México ya no aguanta, y en el PRI vamos a continuar con la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.