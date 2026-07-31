Montreal, Canadá, 31 de julio de 2026.- La Secretaría de Turismo (Sectur) sostuvo un encuentro de trabajo con 25 turoperadores de la región de Quebec, como parte de la Caravana de Promoción Turística de México y Michoacán en Montreal, Canadá, a fin de fortalecer la presencia del estado en el mercado internacional.

En representación del titular de la Sectur, Roberto Monroy García, el subsecretario de Promoción, Alejandro Hernández Torres, presentó una amplia oferta turística de “el alma de México”, integrada por sus Pueblos Mágicos, riqueza cultural, gastronomía, tradiciones, naturaleza, festivales y experiencias que distinguen a Michoacán como uno de los destinos más auténticos del país.

Estas acciones forman parte de la estrategia de promoción internacional que impulsa la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a través de la Sectur, para consolidar nuevos mercados emisores y fortalecer la llegada de visitantes internacionales.

El encuentro permitió establecer vínculos de colaboración con representantes del sector turístico canadiense, quienes conocieron las experiencias y atractivos que ofrece Michoacán durante todo el año, además de las oportunidades para integrar al estado dentro de sus paquetes y circuitos turísticos.

“Con estas alianzas, Michoacán fortalece su posicionamiento en el mercado canadiense e impulsa el intercambio turístico entre ambos países, así como la conectividad y la atracción de un mayor número de visitantes”, concluyó el subsecretario de Promoción.