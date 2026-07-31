Morelia, Michoacán; 31 de julio de 2026.- Como parte de las acciones coordinadas para el combate al narcomenudeo en la capital michoacana, Policía Morelia participó en tres órdenes de cateo cumplimentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en conjunto con Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, que dejaron como resultado tres personas detenidas y el aseguramiento de narcótico.

Los mandamientos judiciales fueron ejecutados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, con apoyo perimetral y operativo de Policía Morelia, así como de la Unidad Canina K9.

El primer cateo se realizó el día 29 de julio en un inmueble ubicado en Av. Morelos Sur, colonia Centro. En el lugar fue detenido un hombre de 47 años de edad y se aseguraron 10.2 gramos de metanfetamina, 14.1 gramos de marihuana, dinero en efectivo y 24 máquinas tragamonedas de diversos tipos, además de pipas, celulares y otros indicios.

La segunda intervención tuvo lugar el mismo 29 de julio en calle García Obeso, colonia Ventura Puente. Ahí fue detenido un hombre de 64 años, asegurándose 30.3 gramos de metanfetamina.

El tercer cateo se ejecutó en los primeros minutos del 30 de julio en calle Rafael Aldrete, colonia Torreón Nuevo. Se detuvo a un hombre de 52 años con 25.8 gramos de metanfetamina, una báscula gramera y un teléfono celular.

En todos los operativos participó Policía Morelia con personal operativo y unidades, en coordinación con agentes de la Policía de Investigación, Ministerio Público, peritos criminalistas, Guardia Nacional y Defensa Nacional.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.