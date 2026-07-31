Morelia, Michoacán, 31 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la destrucción de 721 máquinas tragamonedas aseguradas en diversas regiones de Michoacán, como parte del debilitamiento a las estructuras delincuenciales que de manera mensual generaban un ingreso de 8 millones 650 mil pesos.

Detalló que durante esta administración se han asegurado 4 mil 383 de estos aparatos, producto de acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Ramírez Bedolla hizo un llamado a la ciudadanía a no normalizar el uso de estos juegos de entrenamiento, ya que detrás de ellos existen delitos como las amenazas, la extorsión y el narcomenudeo, los cuales atentan contra la tranquilidad, la salud y el bienestar de la población.

En este sentido, el mandatario estatal mencionó que con estos decomisos se combate de manera frontal el ilícito de extorsión y señaló que gracias a la reforma al Código Penal, en este año se han detenido a 48 personas por la comisión de dicho ilícito.

Por su parte, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Israel Vega Rodríguez, comentó que estos aseguramientos representan una acción concreta y contundente del Estado Mexicano para combatir actividades delincuenciales que generan recursos económicos fuera de la ley.

Además, refirió que en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno continuarán fortaleciendo las capacidades de investigación e inteligencia para identificar, desarticular y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos.

Al evento también asistieron el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina; el comandante de la XXI Zona Militar, Juan Bravo Velázquez; el comandante de la XVI Zona Naval, Camerino Roa Vidal; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García; la presidenta sustituta del Poder Judicial del Estado, Laura Elena Alanís García; el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Michoacán, Miguel Ángel Navarro Larios; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo; el subdelegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán, César Armando Martín del Campo; así como funcionarios federales y estatales.