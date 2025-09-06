Morelia, Mich.- Sábado 06 de septiembre de 2025.- Una joven transeúnte falleció tras ser atropellada por un automovilista sobre la Avenida Madero Poniente de Morelia, a la altura de las colonias Irrigación y Vicente Guerrero, informaron autoridades policiales.

La tragedia se registró durante la noche de este sábado en los carriles centrales de la citada vialidad, cerca de la entrada a la colonia Adolfo López Mateos y a una distancia aproximada de 80 metros de un puente peatonal.

Trascendió que el conductor involucrado en el hecho esperó la llegada de la Policía, él manejaba un Nissan Tsuru, color blanco, con placa PPM640B, y circulaba en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Quiroga hacia el Obelisco a Lázaro Cárdenas.

Varias personas y unos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) apoyaron para abanderar el incidente, después arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la fémina, quien al parecer respondía al nombre de Alondra, de 21 años de edad, comentaron fuentes allegadas al tema.

Los uniformados delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. En cuanto al automovilista, éste quedó a disposición de la instancia competente.

