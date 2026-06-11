Morelia, Michoacán, a 10 de junio de 2026.- “A donde vayan, defiendan con dignidad su persona, su preparación y el nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), porque es una institución que a todas y todos nos ha dado mucho”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al hacer entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la Licenciatura en Nutrición Humana.

En este marco, felicitó a las y los recien graduados, al señalar que concluir su carrera es un sueño cumplido y también una meta de familia, tras referir que recibir este documento representa mucho esfuerzo, desde haber obtenido un espacio en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas que es una de las que tiene mayor demanda en la UMSNH, enseguida pasar cada una de las asignaturas, y el día de hoy terminar su licenciatura.

Invitó a las y los jóvenes a llevar en alto el nombre de la Universidad Michoacana con gran responsabilidad y con el compromiso de seguir impulsando la salud en cada uno y en cada una de sus pacientes.

La rectora solicitó a las instancias del sector Salud, que forman equipo con la UMSNH, a que ayuden a la casa de estudios a que las y los egresados nicolaitas sigan teniendo éxito en los espacios en donde se desempeñen, “porque la práctica constante es lo que los va a hacer a ustedes cada día más fuertes y la ventaja competitiva se logra así, y eso tiene que ver también con la empatía y con la responsabilidad que ustedes tendrán con sus pacientes”.

Comentó que combinar la preparación que tienen las y los profesionales de la Nutrición con otras especialidades es fundamental, al referir que muchos de los problemas de alimentación tienen que ver con la salud mental y con las emociones. “Sepan que la formación es transversal y que por fortuna en la Universidad Michoacana tenemos una infinidad de especialidades, de maestrías, de doctorados, en donde ustedes podrán seguirse preparando para que sus servicios sean cada día mucho más fuertes”.

Ávila les deseó mucho éxito a las y los egresados de la Licenciatura en Nutrición, y los invitó a ser honestas y honestos en su actuar, a no bajar las alas por ninguna circunstancia, así como a acercarse a las personas que les ayuden a construir un mejor mañana.

Para el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado Gómez, con la entrega de cartas de pasante concluye una etapa, pero también comienza una misión aún más trascendente, poner las capacidades al servicio de quienes más lo necesitan y contribuir a la construcción de una sociedad más saludable, más justa y más humana.

La Nutrición es una profesión que transforma vidas, añadió, una oportunidad permanente para mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias y de las comunidades, “a partir de hoy la sociedad deposita en ustedes una enorme responsabilidad, los conocimientos adquiridos en cada una de las aulas deberán ir siempre acompañados de sensibilidad humana, ética profesional, empatía y compromiso social, nunca olviden que detrás de una consulta existe una historia, una familia, una persona que confía en ustedes”.

En su mensaje a la generación, la coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana, Selene Tenorio Ramos, exhortó a las y los egresados a nunca dejar de prepararse por el bien de la comunidad a la que sirven, “la ciencia de la Nutrición está en constante evolución y debemos estar siempre a la altura del conocimiento. Devuelvan lo que han recibido siendo profesionistas capaces, íntegros, útiles a la sociedad, sean un ejemplo de humanismo e integridad”.

A nombre de las y los graduados, la alumna Martha Ayala Vieyra señaló que la lección más importante en estos años de estudio no estuvo en ningún libro ni en ningún examen, “aprendimos que detrás de cada diagnóstico existe una persona, que los pacientes no son números, porcentajes, expedientes o estadísticas, son historias, familias, preocupaciones, sueños y esperanzas”.