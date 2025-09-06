Morelia, Michoacán; 6 de septiembre de 2025.- En la zona del Dren de los Itzícuaros, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar supervisó las obras integrales que se llevan a cabo en este lugar y cuyo propósito son reducir sustancialmente el riesgo de inundaciones y cumplir así, un compromiso asumido con las y los vecinos.

Al arribar a la colonia Benito Juárez, decenas de personas salieron de sus casas para recibir al Alcalde con porras, pancartas y saludos de agradecimiento por el respaldo que siempre han recibido, sobre todo en los momentos complicados cuando se desbordó el río.

Alfonso Martínez, recordó que el año pasado la colonia fue un foco de atención debido al desbordamiento del dren, como consecuencia del desfogue de la presa y la manipulación de una compuerta.

Tras brindar apoyo a las personas afectadas mediante el bombeo de agua, limpieza y alimentos, comentó que en ese momento asumió el compromiso de construir un muro elevado en los márgenes del dren, que ayudara a contener el agua durante las tormentas.

Alfonso Martínez señaló que el muro se encuentra en proceso de construcción y, a la par, el Gobierno de Morelia trabaja en la instalación de drenaje en dos vialidades, además de que construye un colector que mejorará el servicio en beneficio de cientos de familias.

Acompañado por los secretarios de Obras Públicas y Servicios Públicos Juan Fernando Sosa Tapia y Netza Vázquez Vargas, respectivamente, así como el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez y el Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, el presidente resaltó que sin oportunismo ni discursos, el Gobierno Municipal camina de la mano con las y los vecinos en el desarrollo de obras preventivas, que brinden tranquilidad y seguridad.

Alondra, vecina de la colonia Benito Juárez, agradeció el respaldo irrestricto del Presidente, Alfonso Martínez y de todo su equipo, debido a que siempre han estado atentos a las necesidades del lugar.

Respecto al muro, se trata de un encauzamiento pluvial de 650 metros lineales, con una altura promedio de 1.20 metros de altura. Esta obra, es fundamental para la seguridad de las y los vecinos pues contendrá el agua que fluye a través del dren y evitará que se desborde.