Morelia, Mich.- 11 de agosto de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, y compartió que en ella se abordaron temas clave para la relación bilateral, incluyendo seguridad, comercio, migración y medio ambiente.

El mandatario estatal destacó que la relación con el país vecino se mantiene como una sociedad estratégica, al igual que con Canadá, en el marco de los múltiples tratados de libre comercio que México ha firmado.

Durante el encuentro, dijo, se revisaron temas específicos como la certificación de productos agropecuarios que exporta Michoacán a Estados Unidos, el funcionamiento del puerto de Lázaro Cárdenas y la formalización laboral en el campo, con énfasis en evitar el trabajo infantil.

Añadió que también se trataron asuntos ambientales, como la lucha contra la deforestación, la implementación del “Guardián Forestal” y la certificación Proforest Avocado.

En el plano social, Ramírez Bedolla subrayó la importancia de la comunidad migrante michoacana en Estados Unidos, estimada en cerca de 4 millones de personas distribuidas en regiones como Chicago, Texas y Los Ángeles.

El gobernador calificó la reunión como “muy positiva”, resaltando que permitió escuchar y compartir visiones entre ambas partes, así como acordar mantener un trabajo coordinado en los ámbitos económico, migratorio y de seguridad con las agencias norteamericanas.