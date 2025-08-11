Morelia, Mich.- 11 de agosto de 2025.- Pese a los recientes ataques armados y a versiones ciudadanas que señalaban la ausencia de la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero Romero, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la alcaldesa continúa en pleno ejercicio de sus funciones.

“Está en labores la presidenta municipal, hemos estado en contacto con ella; sigue haciendo gestiones ante la federación, ante nosotros, y está en labores plenas, como debe ser”, sostuvo el mandatario estatal.

Las declaraciones se dan en el contexto de la creciente violencia en el municipio, donde el pasado 1 de agosto la vivienda de Caballero Romero fue atacada con explosivos presuntamente lanzados por drones, mientras que horas antes fue vandalizado y saqueado el domicilio del síndico Melchor García Barajas.

Ramírez Bedolla recordó que, tras los hechos, se desplegó un operativo con presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Los ataques, atribuidos a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Grupo X, encabezado por Alan Martínez Durán, alias El Primo, han prendido las alertas de seguridad en la región Queréndaro-Zinapécuaro, escenario de narcobloqueos, extorsiones y enfrentamientos en los últimos meses.