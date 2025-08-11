Morelia, Mich.- 11 de agosto de 2025.- Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de la entidad, afirmó que se trabaja de manera intensa para dar con los responsables del asesinato de la abogada Eva Guadalupe, ocurrido recientemente en el municipio de Charo, hecho que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga como un feminicidio y que estaría relacionado con una serie de robos de vehículos en la región.

#Video | Gobernador de Michoacán asegura que habrá justicia en el caso de la abogada asesinada en Charo pic.twitter.com/lTFit1sQnw — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 11, 2025

“Es un tema de la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque la Fiscalía es la encargada de investigar y perseguir los delitos. El fiscal me ha estado informando sobre esta situación que tenemos en Morelia de algunas bandas que se dedican al robo de vehículos y a otros delitos más, que actúan con violencia y que desafortunadamente causaron la muerte de esta persona, de esta abogada”, declaró el mandatario.

Ramírez Bedolla explicó que la FGE mantiene “un despliegue intenso para dar con los responsables” y que ya se han sostenido conversaciones con el fiscal Carlos Torres Piña para atender de forma prioritaria no sólo la reducción de homicidios dolosos sino también otros delitos de alto impacto.

En este sentido, el gobernador detalló que “desafortunadamente este robo de vehículos se da, o se puede dar, en varias ocasiones con violencia, que nosotros lamentamos muchísimo, y estoy seguro que vamos a dar con esta banda de asaltantes. Ya se les tiene que poner un alto y tienen que ir ante un juez, tienen que ir a la cárcel, pagar sus delitos”.

De acuerdo con el fiscal general, el crimen de la joven abogada ocurrió tras un aparente robo de vehículo y comparte características con otros dos robos registrados en la misma zona y franja horaria.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, que desde el día de los hechos desplegó personal ministerial y de investigación para realizar las diligencias correspondientes.