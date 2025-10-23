Tepalcatepec, Mich.- 23 de octubre de 2025.- La mañana de este jueves se registró un enfrentamiento a balazos entre grupos armados en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, específicamente entre las comunidades de Cholula y Los Olivos.

#Video | Intercambio de disparos entre grupos armados en los límites de #Tepalcatepec y #Jalisco 🚔🚨 pic.twitter.com/ZE6XURTE49 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 23, 2025

De acuerdo con reportes ciudadanos, el enfrentamiento inició alrededor de las 8 de la mañana, cuando los disparos comenzaron desde los cerros de ambos lados de la frontera estatal. Testigos señalaron que, tras varios minutos de fuego cruzado, los agresores descendieron a la zona de casas, donde continuaron los intercambios de disparos.

Autoridades policiales de Tepalcatepec confirmaron que los hechos corresponden a un patrón de ataques recurrentes, en los cuales pistoleros apostados en los cerros del lado jalisciense abren fuego hacia el puesto de control michoacano ubicado en esa franja territorial.

Afortunadamente, según el reporte oficial, no se registraron heridos ni daños al personal policial que resguarda la zona. Las detonaciones cesaron minutos después y, al momento, la situación se encuentra bajo control.

Los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil mantienen presencia en el área para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de los pobladores.