Paracho, Mich.- 23 de octubre de 2025.- Una vivienda del Centro de Paracho fue consumida por un voraz incendio registrado la mañana de este jueves, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro se originó en un inmueble ubicado sobre la calle Industria, donde vecinos notaron las llamas y una densa columna de humo negro que se elevaba sobre la zona, por lo que de inmediato alertaron a los servicios de emergencia.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos y Rescate, Delegación Paracho, acudieron al sitio y, tras varios minutos de labores, lograron sofocar el fuego antes de que se extendiera a viviendas contiguas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, el cual dejó únicamente daños materiales, aunque las autoridades locales ya realizan las investigaciones correspondientes.