Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- Está previsto que el Gobierno de Michoacán cierre el año con más de 9 mil millones de pesos de recaudación propia, lo que representa un incremento de más de 6 mil millones en comparación con 2021, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario detalló que con la implementación de Gobierno Digital, se incrementó la confianza de la población, y con ello el pago de derechos e impuestos, al brindarse mayor facilidad en los trámites.

Resaltó que de esta manera, se combate la corrupción, derivado de que esto permite un manejo ordenado, responsable y transparente de los recursos estatales.

Ramírez Bedolla explicó que en la entidad el incremento de la recaudación ha permitido que la administración estatal invierta más de 40 mil millones de pesos en infraestructura, donde resaltan obras como los teleféricos de Morelia y Uruapan, el segundo anillo periférico y los distribuidores viales de la capital michoacana.

De igual manera, destacó que con el orden financiero del Gobierno, Michoacán es uno de los mejores estados que comprueba los recursos provenientes de la federación, aplicándose de manera puntual en lo que fueron programados.