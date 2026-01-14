Morelia, Mich.- 14 de enero de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer la filtración de información sensible relacionada con actividades del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, presuntamente originada desde el círculo cercano de Samuel N., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento.

El fiscal Carlos Torres Piña informó que no se descarta ninguna hipótesis y que las indagatorias se desarrollan de manera exhaustiva: “Se está trabajando en diferentes líneas, no podemos descartar absolutamente nada, no vamos a descartar en absoluto”, afirmó.

Detalló que Samuel N. habría obtenido información interna mediante capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp institucional: “Samuel N. es el que tomaba las fotos o capturas de la pantalla del grupo de WhatsApp, donde informaban a qué horas iba a salir el alcalde, dónde iba a estar, todo eso”, explicó.

De acuerdo con la investigación, esa información era canalizada a través de un enlace identificado como Josué N., quien posteriormente la hacía llegar a un sujeto apodado “El Viejito”: “Él compartía toda esa información a un enlace que tenían, que en este caso era Josué N., y este a su vez compartía también la información con ‘El Viejito’, y es como hacían llegar todos estos datos de minuto a minuto el día del hecho”, precisó.

Sobre posibles nuevas comparecencias, Torres Piña indicó que se citará a declarar a todas las personas que resulten necesarias conforme avancen las investigaciones: “Los que sean necesarios de acuerdo a conforme vayan avanzando estas investigaciones”, concluyó.