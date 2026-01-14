Morelia, Michoacán.- Miércoles 14 de enero de 2026.- Un adulto mayor perdió la vida tras caer a un río de aguas negras desde un puente vehicular ubicado en la colonia Rector Díaz Rubio, al sur de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió en la calle Eréndira, casi esquina con calle Egipto, en las inmediaciones de Santa María de Guido. Fueron vecinos de la zona quienes observaron al masculino en el fondo del citado caudal, atorado en las piedras, y dieron aviso al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron patrulleros municipales y confirmaron el deceso del individuo, a quien se le apreció una lesión craneoencefálica. Trascendió que en el sitio se presentaron familiares del susodicho y lo identificaron como Santiago, de entre 60 y 65 años de edad.

Los uniformados acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, agentes investigadores y peritos criminalistas, con apoyo de bomberos estatales, realizaron el rescate del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.