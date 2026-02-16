Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Al arrancar la primera campaña de prevención de adicciones “Te mienten, la mentira te atrapa pero la realidad te aplasta”, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, exhortó a las y los estudiantes nicolaitas a tomar decisiones responsables y a luchar contra la violencia.

Durante la actividad que dio inicio en la escuela preparatoria “Isaac Arriaga”, la rectora manifestó su satisfacción de saludar a la comunidad del plantel y arrancar con esta jornada de salud mental dirigida a los jóvenes, “todos somos un equipo y queremos estar muy cerca de ustedes”.

Ante el alumnado señaló que luchar contra la violencia es fundamental, al referir que vivir en una sociedad con sana convivencia da equilibrio y la oportunidad de seguir creciendo, de igual forma, las y los invitó a pensar que lo que hacen con su cuerpo tiene consecuencias el día de mañana, por lo que los convocó a construir proyectos de vida alejados de conductas que ponen en riesgo su salud.

Refirió que uno de los objetivos de esta acción es que las y los jóvenes tengan información que les permita tomar decisiones, y sobre todo fomentar una cultura de la prevención. De igual forma, los exhortó a respetar la diversidad y a ser incluyentes, “recuerden que nosotros estamos para acompañarlos pero también para sancionar a quien no respete a sus compañeras o compañeros, y efectivamente esto va para estudiantes, para profesores y para administrativos, lo que queremos es que este sea un hogar adicional al que ustedes tienen con su familia, porque la familia nicolaita es su segunda casa”.

La rectora los instó a preguntar todas las dudas que tengan a las y los expertos que participan en esta jornada. “Aquí están las personas que tienen la experiencia, el día de hoy la información es para prevenir todos estos males que en la sociedad se presentan, así es que muchísimas gracias por su asistencia”.

Por su parte, la directora de la preparatoria “Isaac Arriaga”, Martha Esperanza Gil Cedeño, explicó que la campaña tiene como finalidad informar con claridad y promover el autocuidado, “tenemos el compromiso de acompañar a nuestros estudiantes no sólo en lo académico, también en la construcción de su bienestar físico, emocional y social, es una tarea compartida que requiere del trabajo conjunto entre la escuela, la familia y la comunidad”.

La coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubi Rangel Reyes, destacó el compromiso de esta administración con la salud integral de las y los nicolaitas, no solamente en el ámbito de la salud física sino también de la salud mental.

En su turno, el director de la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios (EESI), Julio César Sánchez precisó que esta primera campaña de prevención de adicciones es una iniciativa que está alineada con los valores nicolaitas de humanismo, responsabilidad, solidaridad e integridad. Agregó que a través de talleres, conferencias, ferias preventivas y actividades culturales, esta actividad desarrollará habilidades para decir no ante situaciones de riesgo y construirá proyectos de vida saludables.

En tanto, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado Gómez, precisó que en la actual administración a cargo de la rectora Yarabí Ávila, se han impulsado iniciativas que incluyen la prevención de adicciones como parte de una estrategia más amplia de Cultura de Paz. Agregó que a través de la acción que hoy se realiza se busca promover estilos de vida saludable y recursos de apoyo con personas que tienen conocimiento en cada una de las áreas para hacer frente a las adicciones, “queremos integrar a la comunidad educativa, padres de familia y alumnos en la construcción de un entorno seguro”.