La noche del sábado, se registró una explosión y un fuerte incendio en una taquería de Mazatlán, lo cual dejó como saldo, tres personas fallecidas y dos más heridas. La conflagración ocurrió en la colonia Palos Prietos, frente a la Avenida del Mar, donde problema en una instalación de gas habría provocado el estallido, de acuerdo a versiones de autoridades municipales.

🚨🔥 Reportan explosión e incendio en una taqueria de Mazatlán con saldo de 3 fallecidos y 2 heridos, los videos son impactantes. pic.twitter.com/w3T3loNtcX — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 17, 2025

Los equipos de Protección Civil, Bomberos, acudieron de inmediato para controlar las llamas, asegurar la zona y atender a las personas heridas, los paramédicos brindaron atención a por lo menos cinco lesionados con quemaduras de distintos grados.

El saldo fatídico fuyeron tres personas que murieron en el lugar y dos más heridas que fueron trasladadas a un hospital.

Personal de la vicefiscalía regional ya lleva a cabo las indagatorias para determinar las causas del accidente, quienes además informaron que los cuerpos fueran trasladados al servicio médico forense.