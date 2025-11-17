Acuitzio, Mich.- Domingo 16 de noviembre de 2025. – Una niña de 9 años de edad falleció a causa de las severas lesiones que sufrió tras ser aplastada por un tronco dentro de un aserradero ubicado en el municipio de Acuitzio, informaron autoridades policiales.

La tragedia ocurrió durante la tarde noche de este domingo en el sitio conocido como “El Proceso”, ubicado en la comunidad de Cutzaro, a la orilla de la carretera que conduce a Villa Madero. Trascendió que la menor estaba jugando en el mencionado lugar donde hay troncos apilados cuando, en determinado momento, sucedió el fatal accidente.

El hecho fue reportado al número de emergencias y, consecutivamente, paramédicos de Protección Civil acudieron la referida dirección y confirmaron el deceso de la niña, quien respondía al nombre de Charis.

Agentes policiales solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas posteriormente realizaron las averiguaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.