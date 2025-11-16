Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a Ramsés Adalid Vega Sayabedra como nuevo titular de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor entregó el nombramiento a Vega Sayabedra quien se desempeñaba como director general de la Policía Auxiliar, donde encabezó acciones de fortalecimiento táctico, profesionalización y coordinación institucional.

El nuevo subsecretario, quien arriba en el fortalecimiento del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es licenciado en Derecho por el INACE y cuenta con una trayectoria sólida en materia de operación, inteligencia y disciplina policial, tanto en el ámbito militar como civil. Su experiencia incluye siete años de servicio activo en el Ejército Mexicano.

En el ámbito de formación y seguridad pública, ha sido jefe de orden y disciplina, así como coordinador de seguridad, secretario técnico y secretario particular en la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente.

Además, fungió como instructor de grupo táctico en la Dirección de Seguridad Pública de Tarímbaro y ocupó cargos en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, entre ellos: coordinación de capacitación en seguridad privada, jefatura de vinculación y coordinación de programas estratégicos.

Su formación complementaria incluye una amplia lista de cursos, diplomados y seminarios especializados tanto a nivel nacional como internacional.

Con este nombramiento, el Gobierno de Michoacán fortalece la estructura operativa de la SSP y refuerza la estrategia de seguridad coordinada con la Federación en el estado para mejorar la capacidad de reacción, inteligencia operativa y presencia institucional en el territorio.