Una señora de 63 años, ingresó a una comisaría para rociarse de alcohol y prenderse fuego frente a los oficiales, que atónitos no daban crédito a los hechos, mismos que al actuar lo más rápido posible, evitaron una tragedia mayor.

https://twitter.com/americanovictor/status/2009018942292152428?s=20

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada a un hospital donde permanece internada en estado delicado con quemaduras en el 35% de su cuerpo, de acuerdo a los reportes médicos.

Los hechos ocurrieron en la comisaría de Campo Grande, en la provincia de Misiones, Brasil, cuando la mujer ingresó a la comisaría del pueblo y apenas cruzó la puerta, dijo unas breves palabras ante los uniformados, para echarse una botella de alcohol y prenderse en llamas con un encendedor.

Según un último parte médico, la paciente presenta quemaduras en el 35% del cuerpo, siendo el rostro la mayor zona afectada.

Redacción VANoticias.