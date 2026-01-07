Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) mantiene firme la operatividad del programa Reencuentro Familiar (Refami) este 2026. Con el objetivo de garantizar el derecho a la reunificación, la dependencia ya gestiona los primeros traslados a la Embajada de Estados Unidos, beneficiando en esta etapa inicial a adultos mayores de municipios como Zamora, Jiquilpan, Cherán y Los Reyes, entre otros.

Para este ciclo, ya se encuentran programadas 76 citas en la Embajada de Estados Unidos para la solicitud de visas. La meta del programa Refami es que 3 mil personas adultas mayores cuenten con su cita para este año, lo que representaría un incremento significativo respecto a las mil 515 citas gestionadas durante 2025.

El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que este avance refleja el compromiso del Gobierno de Michoacán por fortalecer las acciones de reunificación familiar, atendiendo uno de los principales trámites solicitados por las familias de los connacionales michoacanos.

Reiteró que la dependencia continuará brindando acompañamiento, orientación y seguimiento a cada uno de los procesos, en coordinación con los ayuntamientos y las familias beneficiarias. Además, adelantó que durante este mes se lanzará la convocatoria Refami 2026, con el objetivo de recibir nuevos grupos.