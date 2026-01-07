Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- Pagar el refrendo vehicular 2026 en línea es seguro, fácil y rápido con la tecnología del Gobierno Digital, al ingresar al sitio https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, informó el secretario de Finanzas, Luis Navarro García.

Invitó a las y los dueños de automóviles registrados en Michoacán a cumplir con esta obligación anual y a recibir como estimulo un descuento del 10 por ciento, durante el mes de enero, ya sea de forma digital o en ventanilla, en las oficinas de Recaudación, centro de autoservicio, institución bancaria o tienda de conveniencia.

Destacó que, con este beneficio, la ciudadanía pagará en total mil 130 pesos, recursos que se traducen en beneficios sociales para todas las regiones del estado, ya que, al ser administrados de manera eficiente, se destinan para atender las principales necesidades, como la construcción de obras públicas y de infraestructura, la prestación de servicios públicos y acciones de bienestar.

Manifestó que implementar el Gobierno Digital y el uso de tecnología en realización de trámites y servicios estatales ha sido un paso importante, ya que ello garantiza un manejo responsable y transparente de los recursos, se incentiva la participación ciudadana, y se combate la corrupción.

Además, subrayó que para el presente ejercicio fiscal su administración no contempló nuevos impuestos ni modificaciones en las tasas de los que ya existen, como una forma de cuidar la economía de los hogares michoacanos.