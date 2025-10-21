Morelia, Mich.- Martes 21 de octubre de 2025.- Una camioneta Cadillac, a la cual se le apreciaron manchas de líquido hemático e impactos de proyectil de arma de fuego, fue localizada abandonada en la Tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia.

Autoridades policiales informaron que se desconoce quién o quiénes dejaron el citado vehículo, el cual es de color blanco nacarado. La unidad estaba aparcada en un camino rústico aledaño al fraccionamiento Los Sauces.

Oficiales de la Policía Morelia acudieron al sitio y delimitaron el perímetro, además pidieron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y aseguraron el referido automotor.

