Una mujer embarazada de 27 años, psicóloga de profesión, fue arteramente baleada en su propia casa , justo cuando se encontraba en la terraza, acompañada de otra persona; la víctima identificada como Catherine Paola Torres Barros fue atacada en ubicada en el municipio de Uribia, La Guajira, en Colombia el pasado domingo 22 de marzo.

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#Video #ImágenesFuertes | Mujer embarazada en baleada en su propio casa; fue sometida a cesárea de emergencia y lucha por su vida #Colombia 🚨 pic.twitter.com/GxngKGBHoi — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 25, 2026

Las cámaras d seguridad capturaron el momento justo en que un hombre a bordo de una motocicleta, llegó hasta el frente de la casa, y a través de las rejas, le disparó a la altura de la cabeza y la espalda en dos ocasiones, lo que derribó al instante a la víctima, y fue la persona que la acompañaba, quien tras el tremendo susto y la sorpresa, se acercó a su amiga y empezó a pedir auxilio.

De acuerdo a medios locales la víctima tenía ocho meses de gestación al momento del atentado, la cual tras los hechos violentos, fue trasladada por servicios de emergencia y hospitalizada en estado crítico. Las autoridades ya investigan.

Redacción VANoticias | Video de las redes sociales

