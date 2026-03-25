Pátzcuaro, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Pátzcuaro fue sede del “3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas hacia una Ciudadanía Temprana de las Infancias y las Juventudes”, donde participaron más de 15 estados del país y cientos de niñas, niños y jóvenes.

Pátzcuaro fue sede del "3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas hacia una Ciudadanía Temprana de las Infancias y las Juventudes", donde participaron más de 15 estados del país y cientos de niñas, niños y jóvenes. pic.twitter.com/AxUI5HXqiJ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 25, 2026

Este espacio tuvo como objetivo fortalecer la educación cívica, la democracia y los valores desde temprana edad, promoviendo el respeto, la participación y el ejercicio de los derechos en un entorno de tranquilidad.

Durante su mensaje, el presidente municipal Julio Arreola destacó que educar con valores es fundamental para formar mejores ciudadanos, ya que la democracia se construye desde la infancia y es clave para reconstruir el tejido social.

Asimismo, subrayó que estos encuentros permiten generar conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia de participar activamente en su comunidad y ejercer sus derechos.

En este marco, el Ayuntamiento de Pátzcuaro recibió un reconocimiento por parte del Instituto Electoral de Michoacán por su respaldo y compromiso en la realización de este importante encuentro.