Tijuana, Baja California.- Un hombre disparó contra el grupo musical que había contratado para animar una fiesta de cumpleaños, dejando como saldo un muerto y un herido.

Los hechos ocurrieron en el salón de eventos “Del Roble”, ubicado en la colonia Ciudad Jardín. Según los primeros reportes, a mitad de la celebración el agresor sacó un arma de fuego, disparó varias veces al aire y posteriormente dirigió los disparos hacia los músicos.

La víctima mortal fue identificada como Arturo, vocalista del grupo “Reacción”. Otro integrante del mismo grupo, Raúl de 24 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Tras el ataque, tanto el agresor como los invitados escaparon del lugar. Al arribo de la Policía, ya no se encontraba nadie en el salón. Las autoridades localizaron 12 casquillos percutidos en el sitio.

De acuerdo con un integrante del grupo musical, el vocalista había cerrado el contrato a través de redes sociales y el pago se realizó mediante transferencia electrónica.

La Fiscalía General del Estado de Baja California ya inició la carpeta de investigación para identificar y localizar al responsable.