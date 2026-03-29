Morelia, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, asistió a la inauguración de la Feria del Geranio en el municipio de Tingambato, realizada el pasado viernes 27 de marzo, donde acompañó al presidente municipal, Mario Aguilar Martínez, en el arranque de las actividades que se desarrollan hasta el día 30 de marzo.

En el marco de esta edición número 35, el líder perredista participó en las actividades de apertura de esta feria, que reúne expresiones culturales y espacios de comercialización, con la participación de productoras, productores, artesanas y artesanos del municipio.

La Feria del Geranio contempla una agenda de actividades que se llevan a cabo del 27 al 30 de marzo, consolidándose como un punto de encuentro para la promoción de las tradiciones locales y la participación comunitaria en Tingambato.

Cabe mencionar que, la presencia del dirigente estatal del PRD, junto con el presidente municipal, forma parte del acompañamiento institucional a eventos que impulsan la actividad cultural y productiva en los municipios, en coordinación con los distintos sectores participantes.