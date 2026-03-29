El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alfredo Anaya Orozco, en conjunto con su compañera legisladora Sandra María Arreola Ruíz, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado y al marco de responsabilidad familiar, con el objetivo de sancionar a padres o tutores que, teniendo conocimiento de que sus hijos cometen delitos, omiten actuar para impedirlo.

Desde la máxima tribuna, el legislador subrayó que el incremento de delitos cometidos por menores de edad se ha convertido en uno de los problemas más graves y complejos de la sociedad michoacana. Reconoció que, si bien el marco jurídico actual protege el interés superior de la niñez y privilegia su reinserción social, existe un vacío legal en cuanto a la responsabilidad de los padres cuando su falta de supervisión o tolerancia contribuye al deterioro del tejido social.

“Hoy vemos menores participando en conductas delictivas cada vez más graves. Frente a esto, el Estado no puede actuar solo. La familia debe asumir su parte de responsabilidad”, manifestó Anaya Orozco.

El diputado enfatizó que esta iniciativa no busca criminalizar a los padres por el simple hecho de serlo, sino establecer una sanción justa y necesaria ante la omisión grave o negligente del deber de cuidado, cuando exista conocimiento claro de que un menor está cometiendo ilícitos y no se realiza ninguna acción para evitarlo.

La propuesta se sustenta en experiencias internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, donde ya se han establecido responsabilidades legales para los padres que fallan en la supervisión de sus hijos, fortaleciendo así la prevención del delito desde el núcleo familiar.

Entre los puntos clave de la iniciativa destacan sanciones ante omisión comprobable: Se establecen consecuencias legales para quienes, teniendo la patria potestad o tutela, omitan gravemente su deber de cuidado ante la comisión de delitos por parte de menores, así como la posibilidad de imponer multas o reparar el daño cuando exista responsabilidad indirecta comprobable.

“No podemos seguir permitiendo que la falta de control y responsabilidad en el entorno familiar siga generando violencia, inseguridad y daño a terceros. Cada delito cometido por un menor que pudo evitarse es una omisión que como sociedad estamos pagando”, concluyó el diputado.

La iniciativa, que plantea reformas y adiciones al Código Penal del Estado, será turnada a la comisión correspondiente para su análisis y dictaminación. El PVEM refrenda su compromiso con la seguridad, la prevención del delito y el fortalecimiento de la familia como pilar fundamental para la paz en Michoacán.