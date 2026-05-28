San Juan Huitzontla, Chinicuila, Michoacán.- 28 de mayo de 2026.- La disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la estructura criminal encabezada por Germán Ramírez Sánchez, alias “El Toro”, identificado como aliado de Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, mantiene bajo tensión y miedo a habitantes de la comunidad de San Juan Huitzontla, en la costa-sierra de Michoacán, donde pobladores denunciaron ataques continuos con drones cargados con explosivos.

Los habitantes denuncian ataques continuos con drones explosivos contra viviendas y espacios civiles.

De acuerdo con testimonios de habitantes, durante el pasado miércoles fueron lanzados al menos 12 drones con artefactos explosivos improvisados contra distintos puntos de la comunidad, incluyendo viviendas particulares, casas de adultos mayores y el centro de salud.

#Video | Huitzontla, bajo fuego por disputa criminal entre el CJNG y grupo ligado a “El Abuelo” #Michoacán pic.twitter.com/ilpQv6uP8c — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 28, 2026

Las detonaciones obligaron a decenas de familias a permanecer encerradas en sus hogares. Mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores permanecieron resguardadas mientras los drones continuaban sobrevolando la zona.

“La gente no puede salir. Hay drones volando todavía”, relató una habitante, quien aseguró que la situación se ha mantenido desde hace varios días sin que exista presencia permanente del gobierno.

Entre los espacios afectados se encuentra el centro de salud de la localidad, cuyos daños fueron documentados por personal médico y de enfermería que se encontraba en el sitio al momento de los ataques.

Pobladores señalaron que realizaron reportes al número de emergencias 911; sin embargo, denunciaron que hasta avanzada la tarde no habían arribado corporaciones de seguridad a la comunidad.

Los habitantes afirman que Huitzontla se ha convertido en un punto de confrontación derivado de la disputa criminal que persiste en la región costera de Michoacán, donde grupos armados mantienen una lucha por el control territorial, mientras la ciudadanía queda en medio de todo ello.

AGENCIA RED 113