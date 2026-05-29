Morelia, Michoacán; 29 de mayo de 2026.- La música de coros de diversas edades brilló dentro del programa de actividades del Sexto Festival del Centro Histórico, impulsado por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través del a Gerencia del Centro Histórico.

El concierto infantil “I Have a Voice – Orphans Choir” (“Tengo una voz – coro de huérfanos”) fue una emotiva presentación en la que participaron niñas y niños de la Casa Hogar Irekani, la Casa de Jesús para la Protección de la Niña, el Instituto Cultural en Pro de la Mujer y la Niñez, y la Casa Hogar Niños de Morelia

Dicha actividad coordinada por Elizabeth Espejel Cruz, contó con la dirección artística de Elizabeth Martínez Pérez, Rogelio Vázquez Carmona, Mireya Berenice Quevedo Villa y Ángel Lázaro.

Familias, visitantes y asistentes llenaron el foro para acompañar cada interpretación con aplausos y muestras de apoyo, en un ambiente conmovedor lleno de sensibilidad, alegría y talento a través de la música.

Continuaron las presentaciones del Coro de Jóvenes y Adultos, y del Taller de Canto Popular, del Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes ofrecieron un repertorio de distintas piezas corales, consolidando una velada artística que destacó por la calidad vocal.

Uno de los momentos más significativos de la noche ocurrió al cierre del concierto, cuando todas y todos los integrantes de los distintos coros unieron sus voces para interpretar “Qué lindo es Michoacán” y “Juan Colorado”.

El Gobierno de Morelia, a través de la Gerencia del Centro Histórico, reafirma su compromiso con el cuidado y promoción del primer cuadro de la ciudad como un espacio cultural incluyente y gratuito, que forma parte esencial del mejor lugar para vivir.