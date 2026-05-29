Tangancícuaro, Mich.- 29 de mayo de 2026.- Un grupo personas bloqueó la circulación en la carretera Zamora–Tangancícuaro, a la altura del entronque a Gómez Farías, para exigir justicia tras el homicidio del maestro Felipe de Jesús Martínez, ocurrido el pasado jueves en el municipio de Aquila. Hechos en los que también dos integrantes del concejo comunal de Pomaro fueron privados de la vida.

Entre los manifestantes hay habitantes de pueblos originarios e integrantes del magisterio, mismos que atravesaron un tráiler sobre la vialidad, impidiendo por completo la circulación de vehículos.

Los inconformes exigen el esclarecimiento del crimen y justicia para el docente asesinado, situación que ha sido replicada en la costa Michoacana con el bloqueo de la carretera federal 200 y el incendio de varios automotores.

AGENCIA RED 113