Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- La imposibilidad de mantener una higiene menstrual adecuada debido a la falta de servicios básicos o recursos económicos puede derivar en problemas de salud, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en el marco del Día Mundial de la Higiene Menstrual.

Las infecciones del tracto reproductor y urinario son de las afectaciones más comunes, ya que el uso prolongado de un mismo insumo, por más de cuatro a seis horas, o la utilización de materiales improvisados, puede alterar el pH de la zona genital. Esto propicia la proliferación de bacterias y hongos, así como infecciones como candidiasis o vaginosis bacteriana que, de no atenderse de manera oportuna, pueden generar complicaciones de salud.

Asimismo, la SSM destacó la importancia de no normalizar el dolor agudo durante el periodo menstrual, una práctica común que invisibiliza problemas de salud mayores. La dismenorrea severa puede ser la manifestación clínica de padecimientos médicos subyacentes, como la endometriosis, la cual requiere diagnóstico especializado y tratamiento oportuno para evitar el deterioro de la calidad de vida de las pacientes.

En este contexto, Michoacán se consolida como un estado de vanguardia y un referente de justicia social y perspectiva de género, tras la aprobación de la reforma que permite a las estudiantes justificar sus inasistencias escolares por dolor menstrual incapacitante. Con esta medida, se fomenta una cultura de autocuidado y se invita a las jóvenes a no minimizar los síntomas y a acudir a las unidades de salud para recibir valoración médica oportuna.

Finalmente, la SSM recuerda a la población que los servicios de salud sexual y reproductiva en los centros de salud del estado son completamente gratuitos y confidenciales, y son atendidos por personal capacitado para guiar y acompañar a las y los jóvenes en el conocimiento y cuidado de su propio cuerpo.