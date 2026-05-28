Morelia, Michoacán, a 28 de mayo de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cumplió en tiempo y forma con la entrega de los informes financiero y académico a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con lo cual se refrenda el firme compromiso de la administración de la rectora Yarabí Ávila González, con el principio de la rendición de cuentas.

Al respecto, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que la transparencia de todos los procesos de la casa de estudios ha sido una constante, y como integrante de la ANUIES, la institución da cumplimiento a todas las normativas del organismo, y una de ellas, es la entrega de los estados financieros auditados y el informe de avances académicos.

Indicó que la UMSNH hizo entrega de los mismos correspondientes al año 2025, los cuales ya han sido aprobados por parte de la de la ANUIES, “lo que refrenda el compromiso de parte de nuestra rectora, la doctora Yarabí Ávila González en la transparencia asociada al uso de los recursos financieros de la Universidad Michoacana, a la rendición de cuentas, y obviamente al impacto que se tiene en las actividades académicas”.

El funcionario destacó el trabajo coordinado que ha tenido la Máxima Casa de Estudios con el organismo dirigido por el secretario general ejecutivo, Luis Armando González Placencia, tras recordar que la UMSNH ha sido sede de diversos reuniones y actividades de carácter nacional de la ANUIES, al referir que es una aliada de la Universidad Michoacana.

Ramos Paz indicó que en materia académica, la casa de estudios compartió un informe puntual respecto a los alcances y logros obtenidos durante el 2025, entre ellos, la calidad académica de la UMSNH, destacando que todos los programas educativos que buscaron su acreditación o reacreditación la obtuvieron, con lo cual se llegó a un total del 99.98 por centro de matrícula de calidad.

De igual forma, se reportó la creación de nuevas licenciaturas, la evaluación de los programas de posgrado al alcanzar 61 en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), los resultados obtenidos por las y los egresados nicolaitas en la aplicación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Ceneval, en los que la UMSNH sigue manteniendo el liderazgo, aunado a las actividades de formación integral, como son las deportivas, culturales y tutorías, por mencionar algunos de los rubros.