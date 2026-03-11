Pátzcuaro, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- Como resultado de la reacción inmediata de la Policía Municipal de Pátzcuaro ante un reporte ciudadano, fue recuperado un vehículo con reporte de robo y asegurada una persona en posesión de un arma de fuego, en acciones coordinadas con la Comisaría Regional de la Guardia Civil, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando a través del C5i se alertó sobre el robo de una camioneta Ford F-350 en la colonia Infonavit II, en el municipio de Pátzcuaro. De inmediato, elementos municipales activaron los protocolos de búsqueda y localización en las principales salidas del municipio.

Gracias a la respuesta oportuna, a los recorridos operativos y al trabajo en territorio de la Policía Municipal, la unidad fue ubicada cuando se dirigía hacia la salida a Morelia, logrando darle alcance en una brecha del municipio de Lagunillas. En el sitio fue asegurado un masculino que conducía el vehículo, a quien además se le localizó un arma de fuego.

La persona asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con el vehículo recuperado y el arma localizada, a fin de que la autoridad competente realice las investigaciones correspondientes y determine su situación jurídica conforme a derecho.

Con resultados concretos, atención inmediata a los reportes ciudadanos y coordinación operativa, la Policía Municipal de Pátzcuaro refrenda su compromiso de seguir trabajando para fortalecer el orden y la tranquilidad de las familias patzcuarenses.