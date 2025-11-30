Uruapan, Mich.- 30 de noviembre de 2025.- La madrugada de este domingo un hombre que conducía una camioneta resultó herido al precipitarse a un canal de aguas negras sobre el camino a Tejerías, al oriente de la ciudad de Uruapan.

#Video | Hombre herido al caer con su camioneta a canal de aguas negras, en #Uruapan 🚓🚨 pic.twitter.com/OFYtmV4ZSM — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 30, 2025

El accidente sucedió a la altura del lugar conocidos como “Los Puentes Cuates” y tras el reporte, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal.

Una vez en el sitio, los socorristas auxiliaron al chofer de la camioneta, quien presentaba algunas contusiones y después lo trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Posteriormente, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para realizar el peritaje correspondiente y retirar la unidad de la marca Chevrolet, tipo Pick-up, color azul, que quedó el fondo del canal de aguas negras que atraviesa la zona oriente de la ciudad.