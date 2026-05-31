Tacámbaro, Mich.- 31 de mayo de 2026.- Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal rescataron a dos perros que habían caído al fondo de una olla agrícola ubicada en una huerta de aguacate de la zona conocida como Cerro Hueco, en el municipio de Tacámbaro.

De acuerdo con información de las corporaciones de auxilio, tras recibir el reporte ciudadanos solicitaron apoyo para poner a salvo a los animales, por lo que personal especializado se trasladó de inmediato al sitio para realizar las maniobras correspondientes.

Luego de varios minutos de trabajo y utilizando equipo de rescate, los vulcanos lograron extraer a ambos caninos sin que presentaran lesiones visibles, encontrándose en buenas condiciones de salud. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecieron dentro de la olla agrícola.

Las autoridades señalaron que la rápida atención permitió concluir el operativo de manera exitosa, al tiempo que exhortaron a la población a reportar oportunamente este tipo de incidentes para evitar situaciones de riesgo tanto para animales como para personas.

AGENCIA RED 113