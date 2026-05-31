Morelia, Mich., 31 de mayo de 2026.-Reyes Galindo Pedraza, coordinador Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, expresó su reconocimiento a la labor de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quién dijo, a dos años de su gobierno se ha mantenido firme en sus convicciones por preservar la soberanía de nuestro país.

En el marco del segundo ejercicio de rendición de cuentas de la titular del Ejecutivo Federal, el líder Parlamentario del PT, señaló que la defensa de la patria ha sido un factor clave para que nuestro país avance en el camino democrático y ha frenado los intentos de imtervencionismo que se han dado hacia nuestro país.

“No daremos tregua al injerencismo, por ningún motivo debemos permitir que poderes extranjeros se inmiscuyan en asuntos de la política interna de nuestro país, por eso debemos mantenernos unidos todas y todos como mexicanos”, indicó el congresista.

Reyes Galindo, destacó la inversión que ha realizado Sheinbaum Pardo durante su gobierno en los Programas para el Bienestar, los cuales al cierre del presente año llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón tres mil millones de pesos destinados directamente al bienestar de la gente.

“El humanismo con el que se ha dirigido este gobierno en su segundo piso de la Cuarta Transformación, ha sido indispensable para fortalecer la unidad entre las y los mexicanos, pues han sido las familias las que se han puesto en el centro de los programas sociales”, expuso el legislador.

Asimismo, resaltó que en su mensaje, la doctora Sheimbaum Pardo, indicó que “todos los servidores públicos tienen el deber de actuar con probidad y decencia, pues subrayó que no hay espacio para la corrupción, cómo hubo durante décadas ofendieron al pueblo de México.

‘Nosotros somos representantes del pueblo y como parte de este proyecto transformado, seguiremos las máximas de la 4T y continuaremos caminando siempre de la mano de la gente y de nuestra presidenta Claudia Sheimbaum, concluyó Reyes Galindo.