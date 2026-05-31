Uruapan, Mich.- 31 de mayo de 2026.- La noche de este domingo, sujetos armados atacaron a balazos a un grupo de jóvenes en la colonia Ignacio Gómez, al oriente de la ciudad de Uruapan, con saldo preliminar de cinco lesionados.

Al filo de las 21:00 horas, los muchachos se encontraban sobre la calle Hernández hasta donde llegaron empistolados qué les dispararon y enseguida huyeron en un auto que ya los esperaba.

Familiares auxiliaron a cuatro de las víctimas y las trasladaron a un hospital cercano en vehículos particulares, mientras que paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, atendieron a otro joven y lo canalizaron a un nosocomio; sus identidades son ignoradas hasta el momento.

La zona donde quedaron regados varios casquillos percutidos fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado, en tanto, que elementos de distintas corporaciones policiacas desplegaron un fuerte operativo en busca de los responsables del ataque sin que se tenga reporte sobre detenciones.

AGENCIA RED 113