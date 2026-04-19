Morelia, Mich.- Domingo 19 de abril de 2026.- El ocupante de un automóvil falleció tras un choque-volcadura que se registró alrededor de la 01:00 horas de este domingo sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, en Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales indicaron que el fallecido no está identificado.

🚨 #Video | Muere automovilista tras aparatoso accidente en la avenida Francisco I. Madero Oriente, en Morelia. El impacto fue brutal‼️



Vía @red113michoacan pic.twitter.com/6gvHH92YG4 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 19, 2026

El hecho tuvo lugar en el sentido de la capital michoacana hacia Atapaneo, a la altura de la colonia Ejidal Isaac Arriaga, frente al CETis 120, ubicado en la colonia Ciudad Industrial.

El vehículo involucrado es un Volkswagen Jetta, con placas PLF572D, el cual terminó destrozado y sobre unos bloques de cantera ubicados afuera del negocio denominado “Canteras León”.

Trascendió de manera extraoficial que el automotor se salió intempestivamente de la carpeta asfáltica, se impactó contra un montículo de tierra y, debido a la inercia, volcó y acabó siniestrado sobre los restos de cantera. Al lugar acudieron patrulleros y paramédicos, sin embargo, el tripulante ya no tenía signos vitales.

Los oficiales acordonaron el área y posteriormente elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones respectivas; además, con apoyo de bomberos, extrajeron el cadáver del auto. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113